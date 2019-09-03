Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали уже 5 человек

Сейчас ураган малоподвижен. Если раньше ему присваивали высшую, пятую категорию, то сейчас он ослаб до второй. Однако «Дориан» не стал менее опасным. Он все еще может вызывать порывы ветра скоростью до 250 километров в час и подъем уровня воды на 3,5 метра. В связи с возможным ударом стихии режим чрезвычайной ситуации объявлен в пяти штатах США.