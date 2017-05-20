Жертвами двух терактов в Багдаде стали 35 человек

Новости Ирака. Жертвами двух взрывов в пригороде Багдада стали уже 35 человек. Полсотни ранены. Теракты произошли минувшим вечером.

Первый смертник на автомобиле подорвался в районе КПП. Второй взорвал заминированную машину

рядом с участком полиции. Ответственность за атаку взяло на себя Исламское государство.