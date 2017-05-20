Жертвами двух терактов в Багдаде стали 35 человек
Новости Ирака. Жертвами двух взрывов в пригороде Багдада стали уже 35 человек. Полсотни ранены. Теракты произошли минувшим вечером.
Первый смертник на автомобиле подорвался в районе КПП. Второй взорвал заминированную машину
рядом с участком полиции. Ответственность за атаку взяло на себя Исламское государство.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис анонсировал более агрессивную тактику противостоянии этой группировке в Ираке и Сирии.
В частности, боевиков не станут вытеснять из мест их базирования –
будут окружать, чтобы не дать террористам улизнуть в другие страны,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.