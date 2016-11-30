Землетрясение в Польше унесло жизни четверых шахтеров, под завалами остаются еще четверо

Новости Польши. Землетрясение в польском городе Рудны унесло жизни четверых горняков. В шахте под завалами остаются еще четверо, однако установить их точное местонахождение пока не удается. В руднике продолжают работать специалисты, ранее из-под обломков они достали семь человек. Сейчас они в больнице под наблюдением врачей.

К слову, до специальной проверки закрыты и все остальные шахты в регионе. Некоторые из них принадлежат международным компаниям. Президент Польши Анджей Дуда направил соболезнованиям семьям погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.