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В Великобритании с 1 января 2017 года будет официально разрешена слежка за жителями Туманного Альбиона

30 ноября 2016 16:54
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Новости Великобритании. Королева Великобритании одобрила закон о массовой слежке за подданными. Отныне «Большой брат» в лице спецслужб и других госорганов имеет полное право получать любую информацию о каждом жителе Туманного Альбиона. Такая «хартия следящих», по мнению правительства, должна помочь выявлять потенциальных террористов.

Правда, рядовые британцы выступили против столь жесткого закручивания гаек информационного поля. Ранее 130 тысяч человек подписали петицию против данного документа. Их мнение выслушали и решили: с января 2017 документ вступит в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Полиция

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