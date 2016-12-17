Землетрясение у берегов Папуа: жители в экстренном режиме покидают дома

Новости Новой Гвинеи. Мощнейшее землетрясение магнитудой восемь произошло у берегов Папуа Новой Гвинеи в Океании.

Подземные толчки спровоцировали цунами с волнами до трех метров.

Жители городов покидают свои дома в экстренном порядке.

Специалисты делают все возможное, чтобы удар стихии прошел менее болезненно для населенных пунктов.

Ситуация в регионе с каждой секундой становится напряжённое,

поэтому точная информация о жертвах и разрушениях отсутствует. Известно только что очаг землетрясения залегал на глубине 74 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.