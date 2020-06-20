Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Аляске

Новости США. Землетрясение произошло в американском штате Аляска. Его магнитуда составила 5,2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Адак. Очаг залегал на глубине более 60 километров. Жертв и пострадавших нет. О разрушениях пока ничего не сообщается. Сейсмологические службы Аляски постоянно мониторят ситуацию.