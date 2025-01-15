Зеленский заявил о массированной атаке по энергетике Украины

По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Москва провела ракетную атаку по объектам на территории Украины утром 15 января, пишет РИА Новости.
По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Москва провела ракетную атаку по объектам на территории Украины утром 15 января, пишет РИА Новости.
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«Очередной российский массированный удар», – говорится в публикации Telegram-канала политика. Атака была направлена на газовую инфраструктуру и объекты энергетики, добавил Зеленский.