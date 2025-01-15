Зеленский заявил о массированной атаке по энергетике Украины

По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Москва провела ракетную атаку по объектам на территории Украины утром 15 января, пишет РИА Новости.

«Очередной российский массированный удар», – говорится в публикации Telegram-канала политика. Атака была направлена на газовую инфраструктуру и объекты энергетики, добавил Зеленский.