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Зеленский заявил о массированной атаке по энергетике Украины

15 января 2025 10:25
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По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Москва провела ракетную атаку по объектам на территории Украины утром 15 января, пишет РИА Новости.

Зеленский заявил о массированной атаке по энергетике Украины-1

Фото: Pinterest

«Очередной российский массированный удар», – говорится в публикации Telegram-канала политика. Атака была направлена на газовую инфраструктуру и объекты энергетики, добавил Зеленский.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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