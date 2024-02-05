Зеленский заявил, что хочет заменить главкома ВСУ Валерия Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai1 поделился с журналистами своими замыслами по «перезагрузке» руководящего состава государства, в том числе и в военной сфере. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что это относится ко всей команде, которая управляет страной.

«Необходима перезагрузка и новое начало», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главой ВСУ Залужным и предлагал ему стать советником после его отставки.

Журнал Economist также писал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО, но он отказался. Кроме этого, издание указывало, что главе главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предлагали пост главкома ВСУ, но он отказался. Среди вероятных кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ называют командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

По информации CNN, указ об отставке Залужного, предположительно, будет подписан до конца недели.