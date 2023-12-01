Зеленский: я готов провести выборы, но большинство украинцев против этого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большая часть украинцев не желает проведения выборов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хочет, считая их «опасными и бессмысленными», – утверждает он.

Он также заявил о нежелании покинуть свой государственный пост во время кризиса, назвав его несправедливым и неправильным.

Ранее Зеленский говорил, что выборы в сейчас «не ко времени». Кроме этого, ряд западных политиков настаивает на проведении выборов в парламент и президентских выборов в 2024 году, даже несмотря на военное положение.