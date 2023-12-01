Politico: Лиз Трасс прилетела в США, чтобы убедить республиканцев помочь Украине

Президент США Джо Байден собирается прибегнуть к помощи бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс, чтобы уговорить республиканцев предоставить помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться защитой Украины среди республиканцев. Предполагается, что она может помочь перенаправить дебаты изоляционизма на активное участие в международных делах.

Ранее администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, однако республиканцы предлагают поделить эту помощь.

Трасс была премьер-министром Соединенного Королевства осенью 2022 год после отставки Бориса Джонсона.