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Politico: Лиз Трасс прилетела в США, чтобы убедить республиканцев помочь Украине

01 декабря 2023 10:17
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Президент США Джо Байден собирается прибегнуть к помощи бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс, чтобы уговорить республиканцев предоставить помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться защитой Украины среди республиканцев. Предполагается, что она может помочь перенаправить дебаты изоляционизма на активное участие в международных делах.

Ранее администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, однако республиканцы предлагают поделить эту помощь.

Трасс была премьер-министром Соединенного Королевства осенью 2022 год после отставки Бориса Джонсона.

# Международная политика # Джо Байден # Лиз Трасс

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