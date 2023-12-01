Работавший на разведку Украины житель Рязани задержан за совершение терактов

Житель Рязани, который работал на военную разведку Украины, задержан за причастность к терактам. Об этом пишет ТАСС.

По информации ФСБ и Следственного комитета РФ, подозреваемый был установлен в ходе проверки по факту взрыва на одном из железнодорожных переездов в Рязанской области.

Он признался, что был завербован украинскими спецслужбами и проходил подготовку в Латвии. Он также причастен к нападению на рязанский военный аэродром. Во время досмотра у него были обнаружены комплектующие для изготовления взрывчатых веществ и устройств. Ему будет предъявлено обвинение в террористическом акте и незаконной торговле взрывчатыми веществами.