Прямой эфир

Зеленский сообщил, что потери ВСУ составляют 31 тысячу человек

25 февраля 2024 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия потеряла 31 000 человек с февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

«31 тыс. украинских военных погибли», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что не может назвать число раненых и без вести пропавших. Власти Украины не разглашают полные сведения о потерях. В западных СМИ предполагают, что общие потери могут составить несколько сот тысяч человек. Так, бывший советник министра безопасности США Дуглас Макгрегор заявляет, что количество погибших в ВСУ может колебаться от 300 000 до 350 000 человек.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Камышин: у Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 км
25 февраля 2024 16:41

Камышин: у Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 км

ВС РФ взяли в плен 2 бойцов элитной бригады ВСУ на Запорожском направлении
25 февраля 2024 16:07

ВС РФ взяли в плен 2 бойцов элитной бригады ВСУ на Запорожском направлении

Politico: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
25 февраля 2024 14:54

Politico: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий