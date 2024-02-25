Зеленский сообщил, что потери ВСУ составляют 31 тысячу человек

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия потеряла 31 000 человек с февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

«31 тыс. украинских военных погибли», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что не может назвать число раненых и без вести пропавших. Власти Украины не разглашают полные сведения о потерях. В западных СМИ предполагают, что общие потери могут составить несколько сот тысяч человек. Так, бывший советник министра безопасности США Дуглас Макгрегор заявляет, что количество погибших в ВСУ может колебаться от 300 000 до 350 000 человек.