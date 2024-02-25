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Камышин: у Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 км

25 февраля 2024 16:41
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Украина разработала ракеты с дальностью полета 700 км, сообщил министр стратегических отраслей Александр Камышин. Об этом пишет РИА Новости.

Разработка была начата зимой 2020 года, что подтвердил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

При этом российская сторона выражает озабоченность, заявляя, что поставки оружия на Украину вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают урегулированию.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законным объектом для России. Он также отметил прямое участие США и НАТО в этом конфликте, в том числе в подготовке кадров на Западе. В Кремле считают, что поставки оружия Украине со стороны Запада никак не способствуют переговорному процессу и оказывают негативное влияние.

# Оружие и боеприпасы

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