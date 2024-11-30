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Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ и заместителя главкома

30 ноября 2024 14:59
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил генерал-майора Михаила Драпатого в качестве командующего Сухопутными войсками ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Драпатый командовал формированиями ВСУ «Луганск» и «Харьков» и возглавлял Операцию объединенных сил Украины в 2017 и 2019 годах. Под его началом ВСУ провели более 70 обстрелов в ДНР и ЛНР, в ходе которых погибли 154 человека. 

С 2019 по февраль 2024 года эту позицию занимал Александр Сырский, а затем Александр Павлюк. Также Зеленский назначил Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ.

# Владимир Зеленский # Украина

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