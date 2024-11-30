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Полицию и Минобороны Украины обвинили в коррупции

30 ноября 2024 10:29
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Полицию и Минобороны Украины обвинили в коррупции. На этот раз претензии предъявили в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицию и Минобороны Украины обвинили в коррупции-2

Американская компания заключила с украинским военным ведомством пять контрактов. Касались они поставки текстильных материалов и обмундирования для солдат. По одному из соглашений Киев не смог заплатить вовремя, сославшись на финансовые проблемы. Фирма дружественных Штатов пошла на уступки и предоставила отсрочку долга в 12 миллионов долларов. Когда срок платить по счетам все же пришел, Минобороны отказалось перевести деньги. 

Украину уже не раз ловили на финансовых махинациях. И западные партнеры, и сами жители, а также военнослужащие ВСУ сообщают о продажности начальства. Командование предлагает купить отпуск или выбор места службы. 

# Коррупция

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