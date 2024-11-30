Прямой эфир

Протесты в Грузии. Полиция задержала больше 100 человек

30 ноября 2024 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Единство народа – ценность государства, но обладают ей не все страны. Внутриполитический кризис в Грузии усугубляется стараниями Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Грузии. Полиция задержала больше 100 человек-2

Две ночи подряд не спал Тбилиси. Столицу охватили массовые протесты. Во время начавшихся накануне демонстраций полиция задержала 107 человек, сообщили в МВД страны. 10 правоохранителей пострадали. Прозападные активисты были подготовлены как никогда.

Протесты в Грузии. Полиция задержала больше 100 человек-4

Прямо у здания парламента им раздавали экипировку: противогазы, защитные маски, лазеры. Стихийным такой хаос точно не назовешь. Это заранее спланированная и подготовленная провокация, которая быстро переросла в настоящее побоище. Между протестующими и полицией вспыхнули стычки. Правоохранители применили водометы. С вечера они были выставлены на площади Свободы, там же мобилизован спецназ. Протестующие использовали пиротехнику, в стражей порядка также летели камни и другие предметы.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Полицию и Минобороны Украины обвинили в коррупции
30 ноября 2024 10:29

Полицию и Минобороны Украины обвинили в коррупции

Фефелов: неизменность новизны и быть с ней на «ты» – главное свойство политика
29 ноября 2024 19:33

Фефелов: неизменность новизны и быть с ней на «ты» – главное свойство политика

Петровский: мы видим определенный раскол западных элит по дальнейшей стратегии в отношении Украины
29 ноября 2024 18:41

Петровский: мы видим определенный раскол западных элит по дальнейшей стратегии в отношении Украины