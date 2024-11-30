Единство народа – ценность государства, но обладают ей не все страны. Внутриполитический кризис в Грузии усугубляется стараниями Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две ночи подряд не спал Тбилиси. Столицу охватили массовые протесты. Во время начавшихся накануне демонстраций полиция задержала 107 человек, сообщили в МВД страны. 10 правоохранителей пострадали. Прозападные активисты были подготовлены как никогда.

Прямо у здания парламента им раздавали экипировку: противогазы, защитные маски, лазеры. Стихийным такой хаос точно не назовешь. Это заранее спланированная и подготовленная провокация, которая быстро переросла в настоящее побоище. Между протестующими и полицией вспыхнули стычки. Правоохранители применили водометы. С вечера они были выставлены на площади Свободы, там же мобилизован спецназ. Протестующие использовали пиротехнику, в стражей порядка также летели камни и другие предметы.