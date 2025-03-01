Зеленский считает, что извиняться за поведение на встрече с Трампом не нужно

В интервью Fox News лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что не может понять, что он не так сделал на встрече с президентом Штатов Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Он не стал извиняться за свои действия, но при этом признал, что инцидент не пошел ни одной из сторон на пользу. Ранее встреча между лидерами Украины и США превратилась в ссору, и Трамп «выгнал» Зеленского, чувствуя себя неуважаемым. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.