Зеленский считает, что извиняться за поведение на встрече с Трампом не нужно

В интервью Fox News лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что не может понять, что он не так сделал на встрече с президентом Штатов Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью Fox News лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что не может понять, что он не так сделал на встрече с президентом Штатов Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
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Он не стал извиняться за свои действия, но при этом признал, что инцидент не пошел ни одной из сторон на пользу. Ранее встреча между лидерами Украины и США превратилась в ссору, и Трамп «выгнал» Зеленского, чувствуя себя неуважаемым. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.