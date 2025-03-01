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Зеленский считает, что извиняться за поведение на встрече с Трампом не нужно

01 марта 2025 12:21
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В интервью Fox News лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что не может понять, что он не так сделал на встрече с президентом Штатов Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский считает, что извиняться за поведение на встрече с Трампом не нужно-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Он не стал извиняться за свои действия, но при этом признал, что инцидент не пошел ни одной из сторон на пользу. Ранее встреча между лидерами Украины и США превратилась в ссору, и Трамп «выгнал» Зеленского, чувствуя себя неуважаемым. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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