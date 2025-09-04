Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа – Bloomberg

Корреспондент Bloomberg Оливер Крук высказал предположение, что лидер Украины Владимир Зеленский может посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе главы Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, украинский лидер изменил свой подход после визита в США и сейчас действует в интересах именно американской стороны.

Ранее Путин заявил, что готов принимать Зеленского в Москве. При этом глава МИД Украины Андрей Сибига назвал альтернативные государства для возможной встречи: Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три страны Персидского залива.

А депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал приглашение как знак миру о стремлении России к мирному урегулированию конфликта.

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