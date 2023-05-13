Зеленский прибыл в Рим для встречи с властями и Папой Франциском

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Рим, чтобы встретиться с президентом и премьером Италии, а также с Папой Римским Франциском, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.

В аэропорте Чампино Зеленского приветствовал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. После встречи с президентом Серджо Маттареллой украинский лидер намеревается поговорить с премьер-министром Джорджией Мелони. После полудня Зеленского примет Папа Римский Франциск. По информации La Repubblica, президент Украины может провести в Риме ночь, а на следующее утро отправится в Берлин.

В связи с прибытием украинского президента итальянские полицейские повысили уровень безопасности, наложив ограничение на полеты в центре Рима. В отдельных местах дежурят кинологи, снайперы и взрывотехники, также контролируются канализация, скверы и река Тибр. Безопасность обеспечивают около тысячи сотрудников правоохранительных органов.

