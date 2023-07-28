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ВС России отразили все контратаки ВСУ в Запорожской области

28 июля 2023 12:23
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Российские военные успешно отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Всего в результате боевых действий было уничтожено до 180 украинских военных и пять танков западного производства, в том числе три немецких Leopard и два колесных французских AMX, а также 17 боевых машин пехоты и ряд других единиц военной техники. 

В ходе специальной операции также были отражены атаки противника на Времеевском выступе и Краснолиманском направлении. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые машины бронетехники, два автомобиля и гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». 

# Международная политика

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