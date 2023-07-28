Орбан: неизвестно, как долго ЕС будет оказывать денежную помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал сомнение в том, что ЕС будет долго предоставлять денежную помощь Украине в связи с тем, что отсутствует отчет о расходовании 70 млрд. евро из запланированного семилетнего бюджета Евросоюза, пишет РИА Новости.

Орбан сопоставил способность США создавать доллары с проблемами ЕС с эмиссией евро. Он также отметил, что предложение Еврокомиссии об увеличении бюджетных средств для помощи Украине не было поддержано из-за отсутствия информации о том, как использовались Киевом ранее выделенные средства.