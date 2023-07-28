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Путин: США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией

28 июля 2023 12:35
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Все проблемы, касающиеся ситуации в Украине и расширения НАТО, необходимо урегулировать путем переговоров, но с Россией их вести отказываются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка», сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что и США, и украинский режим, и НАТО не желают идти на диалог о равноправной безопасности для всех, в том числе и России. Путин акцентировал внимание еще на том, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с РФ. Форум «Россия-Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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