Путин: США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией

Все проблемы, касающиеся ситуации в Украине и расширения НАТО, необходимо урегулировать путем переговоров, но с Россией их вести отказываются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка», сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что и США, и украинский режим, и НАТО не желают идти на диалог о равноправной безопасности для всех, в том числе и России. Путин акцентировал внимание еще на том, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с РФ. Форум «Россия-Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.