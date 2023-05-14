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Зеленский нарушил ряд норм этикета на встрече с Папой Римским

14 мая 2023 11:11
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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с Папой Римским нарушил ряд норм этикета, пишет РИА Новости. Он не пустил главу католической церкви впереди себя в кабинет и продолжал сидеть, в то время как понтифик все еще стоял. Более того, Зеленский был в простом свитере, что также обратило на себя всеобщее внимание.

Ранее президент уже был подвергнут критике за неопрятный образ, когда он вышел поприветствовать короля Великобритании Карла III в измятых штанах и кофте. В декабре прошлого года читатели CNN также порицали его за то, что он появился в Белом доме в свитере цвета хаки вместо традиционного костюма.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Папа Римский Франциск

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