Зеленский нарушил ряд норм этикета на встрече с Папой Римским

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с Папой Римским нарушил ряд норм этикета, пишет РИА Новости. Он не пустил главу католической церкви впереди себя в кабинет и продолжал сидеть, в то время как понтифик все еще стоял. Более того, Зеленский был в простом свитере, что также обратило на себя всеобщее внимание.

Ранее президент уже был подвергнут критике за неопрятный образ, когда он вышел поприветствовать короля Великобритании Карла III в измятых штанах и кофте. В декабре прошлого года читатели CNN также порицали его за то, что он появился в Белом доме в свитере цвета хаки вместо традиционного костюма.