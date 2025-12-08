Зеленский начал «охоту» на экс-главу своего офиса Ермака – Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил «охоту» на бывшего главу своего офиса Андрея Ермака, который столкнулся с серьезными трудностями после своей отставки. Об этом пишет РИА Новости.

Ермака исключили из состава СНБО, он подал прошение об отставке, а затем был отправлен в отставку указом президента. По данным парламентариев, НАБУ и САП проводят в его офисе обыски в связи с корпоративным коррупционным скандалом в энергетическом секторе.

Фото: pixabay