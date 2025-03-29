Зеленский: Киев не признает долгом военную помощь США

Киев не намерен признавать военную помощь со стороны Соединенных штатов Америки в качестве долга. О таком решении в ходе брифинга объявил действующий президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Согласно новому проекту соглашения Украины и США по полезным ископаемым, украинская сторона обязана компенсировать порядка 120 миллиардов долларов – ранее оказанная Киеву военная помощь.

Проект сделки предполагает, что посредством спецфонда американская сторона будет контролировать украинские металлы, 50% запасов нефти и газа, основную долю инфраструктурных объектов, в том числе железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы. Подавляющее большинство членов фонда будут наделены правом вето, назначать их будет Вашингтон. США будут отходить все роялти до момента выплаты Киевом минимум 100 млрд долларов Вашингтону. Украинской стороне станут доступны 50% роялти, когда долг будет погашен.