Здравствуй, независимость, или прощай: чем закончится политическая коррида в Каталонии

Бой двух быков продолжается. Сегодня с утра премьер-министр Испании Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства Каталонии вместо Карлеса Пучдемона и передал их своему первому заместителю Сорайе Саенс де Сантамария.

Помимо этого, полномочия Совета правительства Каталонии отошли к Совету министров Испании – накануне после 8-часового заседания сената депутаты одобрили введение в действие 155-й статьи Конституции.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании:

Мы считаем, что нужно прислушаться к жителям Каталонии и позволить им, чтобы они сами определили свое будущее. Никто не может действовать вне закона и от их имени. В Каталонии необходимо установить истину и торжество закона. Центральное правительство Испании не будет откладывать эту задачу больше ни на минуту. Поэтому я решил как можно скорее провести свободные, открытые и законные выборы для восстановления демократии.

В Мадриде сегодня даже на семейном торжестве главная тема – политическая коррида. Так бурно люди реагируют на события.

Затаив дыхание. Трансляцию того, что происходит с его страной, Хуан Наварро смотрит так. Пятница. После полудня. В это время депутаты провозглашают независимость региона. К тому, что творится в душе у каталонца, мы еще вернемся. Пока – о том, что происходило снаружи.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

А это – одна из центральных улиц Барселоны. Так люди, собравшиеся здесь, следят за новостями, которые в эти минуты поступают из Мадрида.

«Хола либерта». Здравствуй, свобода. Это, кажется, самая популярная кричалка у тех, кто вышел на улицы. Желтая лента – в знак солидарности, эстелада – самоопределения.

Жители Барселоны:

Мы не только за независимость. Это вопрос демократии. Мы хотим, чтобы к нам прислушивались.

Испанское правительство не считает нас нацией, хотя мы всегда ею были.

Это глубокое чувство для нас. Больше, чем политика. Мы должны здесь быть.

Карлос Пучдемон даже после увольнения стоял на своем: народ Каталонии должен оказать мирное, демократическое сопротивление решению правительства Испании отправить в отставку каталонское правительство и распустить местный парламент после провозглашения их независимой республики. Об этом он сегодня сказал в официальном заявлении.

Сторонники независимости приводят и другие доводы. Дескать, Каталония самобытна. А каталонский язык – средство общения для семи миллионов человек. Сюда же входит и экономическая причина. Маленький регион производит более четверти ВВП Испании. По сути, жители автономии считают, что кормят страну.

Микел Форнс, член Демократической европейской партии Каталонии, мэр города Сиджес (Испания):

Наша партия выступает за независимость не потому, что Каталония хочет стать отдельной нацией, а потому, что она хочет сама принимать законы и иметь инструменты для удовлетворения потребностей населения. Мы пытались добиться этого всеми законными способами, но в ответ не получали ничего.

Марио Ромео Гарсиа, политик (Испания):

Большинство из тех, кто проголосовал за отделение – это люди, которые сильно пострадали от экономического кризиса в Испании. Тем самым они хотели выразить протест правительству. И сторонниками независимости их назвать сложно. Вторая категория – каталонцы, поддерживающие Жорди Пужоля – бывшего главу Женералитета. Эта влиятельная семья буквально указывает людям, как и за кого голосовать.

Уставшие журналисты (между прочим, со всей Европы) ожидали, что Пучдемон провозгласит независимость именно в четверг. Но тогда не случилось ни дождичка, ни провозглашения.

Дмитрий Боярович:

Интересно, что заседание каталонского парламента переносилось до последнего. Дата его проведения менялась несколько раз. В четверг оно было запланировано сначала на 10 часов утра, затем на 16 часов. А в итоге состоялось лишь после 17 часов вечера.

«Декларатьон унилатерал индепеденсиа – адьос». Независимость Каталонии – прощай. Именно с такими заголовками в пятницу вышли ведущие издания Испании.

Или вот еще – «Продал Каталонию за 155 серебряников». Пользователи Интернета сравнивали Пучдемона с Иудой. Намекая на статью испанской Конституции и Библию. Местную газету читает в Барселоне Джеймс Гарсиа. Недоумевая, как в принципе можно было выступать за независимость.

Джеймс Гарсиа, житель Барселоны (Испания):

Я думаю, это идея прошлого века. А в ХХІ нужна интеграция. Посмотрите, как страдают от подобных намерений Италия, Германия, Франция… Их небольшие регионы пытаются отделиться. Но зачем? Те, у кого это получилось, не нашли счастья.

Фландрия, Бавария, Галисия и Болеарские острова. Европа действительно грозит разойтись по национальным квартирам. А значит – по швам. Для Брюсселя такое положение дел сродни катастрофе. В пору будет говорить о развале ЕС. За его целостность выступает Беларусь. Гражданка нашей страны Юлия Копылова в Барсе два года. Но уже успела понять, чем чревато историческое, а точнее, истерическое событие.

Юлия Копылова, житель Барселоны (Испания):

Мне кажется, стоит остаться в Испании. Ведь многие люди даже не знают, что четких прогнозов экономических не было. Чтобы понимать, что после того, как они отделятся, будет так и так все двигаться. Я думаю, что многие люди делают это… я не могу сказать что в качестве развлечения… Давайте, мы Каталония, мы едины! Сделаем это! Выплеск эмоций. А потом уже будем разбираться.

К слову, каталонский бизнес с тем, что происходит, уже разобрался. По-своему. За месяц из региона ушли 1 600 компаний. Это строительные организации, энергетические гиганты, крупнейшие банки. За судьбу своего дела опасается и Кристиан Балселлс. Больше половины клиентов миграционного адвоката – иностранцы, которые уже не спешат получать испанский паспорт.

Кристиан Балселлс, бизнесмен (Испания):

Инвесторы и иностранные клиенты, которые хотели бы, возможно, прийти в Каталонию, ждут, что произойдет здесь дальше. Даже туризм страдает. Люди не хотят ехать в Барселону, потому что боятся новых митингов. Таких, которые были в начале октября.

В Испании сейчас нестабильно, как никогда. Эксперты прогнозируют: нынешняя ситуация способна вылиться в глубокий внутриполитический кризис, которого страна не видела со времен гражданской войны 80-летней давности. И люди в Барселоне об этом догадываются.

Жители Барселоны:

Я не понимаю, зачем все это. От отделения будет хуже всем. И если люди сами не остановятся, то пусть их останавливает полиция.

А я уже не знаю, что и думать. Столько вранья. Если стране и нужно отделяться, то точно не сейчас.

Мне не нравятся ни те, ни другие. Оба правительства не делают все, чтобы нам жилось хорошо.

Мы против отделения. Люди разделились на два лагеря. Члены семьи не общаются между собой из-за политики.

Это ужас. Все идет к гражданской войне.

А между тем, наш знакомый Хуан Наварро, чей род живет в Каталонии больше 400 лет, глядя на фотографии своего внука, кажется, думает лишь об одном: в какой стране уже он будет взрослеть…

Хуан Наварро, житель Барселоны (Испания):

Я не знаю, что будет дальше. Никто не знает. Но мне очень грустно от того, что происходит…