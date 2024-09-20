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Песков: ВС РФ восстановит контроль над всеми районами Курской области

20 сентября 2024 13:13
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ вернут контроль над теми территориями, на которые вторгнулись ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что военные выполнят свою задачу, но подробности операции раскрывать не стал.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа было остановлено наступление ВСУ в Курской области, и что эта операция завершится разгромом противника. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял свыше 15 300 военнослужащих и 124 танка.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности граждан.

# Международная политика

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