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В Латвии проходят учения по эвакуации населения

20 сентября 2024 13:33
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Власти Латвии решили готовить своих граждан к кризисным ситуациям. Глобальным, когда их жизнь в принципе подвергается опасности из-за военных действий и возможных катастроф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии проходят учения по эвакуации населения-2

В Риге начались учения по эвакуации, где жителей нескольких районов, не спрашивая особо их желания, снимают с насиженных мест и везут на автобусах в убежища. Там им объясняют, что нужно собирать в тревожный чемоданчик, проводят практические занятия по укладке мешков с песком и заклеиванию окон скотчем и учат готовить еду в полевых условиях. Как заявили в мэрии, это лишь часть комплексной работы по подготовке Риги и ее жителей к гражданским и военным кризисам. В ближайшие месяцы начнется маркировка убежищ и их тестирование.

# Международная политика

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