В Латвии проходят учения по эвакуации населения

В Риге начались учения по эвакуации, где жителей нескольких районов, не спрашивая особо их желания, снимают с насиженных мест и везут на автобусах в убежища. Там им объясняют, что нужно собирать в тревожный чемоданчик, проводят практические занятия по укладке мешков с песком и заклеиванию окон скотчем и учат готовить еду в полевых условиях. Как заявили в мэрии, это лишь часть комплексной работы по подготовке Риги и ее жителей к гражданским и военным кризисам. В ближайшие месяцы начнется маркировка убежищ и их тестирование.