Засуха нанесла сельскому хозяйству Германии ущерб более чем в 1 млрд евро

Новости Германии. Немецкие фермеры несут колоссальные убытки из-за засухи. Ущерб сельскому хозяйству оценивается более чем в миллиард евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 13 августа земельные власти будут решать вопрос о выделении помощи сельхозпроизводителям. Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба. В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.