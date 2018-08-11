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Засуха нанесла сельскому хозяйству Германии ущерб более чем в 1 млрд евро

11 августа 2018 15:12
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Новости Германии. Немецкие фермеры несут колоссальные убытки из-за засухи. Ущерб сельскому хозяйству оценивается более чем в миллиард евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха нанесла сельскому хозяйству Германии ущерб более чем в 1 млрд евро-1

Уже 13 августа земельные власти будут решать вопрос о выделении помощи сельхозпроизводителям. Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба. В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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