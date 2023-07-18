Застывший во времени. Археологи Перу обнаружили древний храм среди руин индейского города

Новости Перу. Застывший во времени – так археологи Перу прозвали этот храм. Его обнаружили среди руин индейского города Чавин-де-Уантар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что находке около 3 000 лет. Появилась она в то время, когда здесь зарождалась чавинская культура.

Джон Рик, археолог:

Мы уже раскопали южный коридор и поняли, что он невысокий. Мы думаем, что он ведет в центральные помещения храма.