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Застывший во времени. Археологи Перу обнаружили древний храм среди руин индейского города

18 июля 2023 08:34
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Новости Перу. Застывший во времени – так археологи Перу прозвали этот храм. Его обнаружили среди руин индейского города Чавин-де-Уантар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что находке около 3 000 лет. Появилась она в то время, когда здесь зарождалась чавинская культура.

Застывший во времени. Археологи Перу обнаружили древний храм среди руин индейского города-1

Джон Рик, археолог:
Мы уже раскопали южный коридор и поняли, что он невысокий. Мы думаем, что он ведет в центральные помещения храма.

Застывший во времени. Археологи Перу обнаружили древний храм среди руин индейского города-4

По мнению археологов, южным коридором пользовались до середины эпохи чавинской культуры. Она существовала до нашей эры. А город Чавин-де-Уантар – самый известный археологический памятник этой цивилизации. Он построен на высоте более 3 000 метров над уровнем моря.

# Археология # Марина Кишкурно # Фотофакт

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