Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят

Кыргызстан 9 августа принимает глав правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кыргызстан 9 августа принимает глав правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке дня встречи – десятки вопросов.
Будет обсуждаться опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях.
В ЕАЭС входит Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. По прежнему страны до конца не могут решить вопрос распределения сумм ввозных таможенных пошлин между национальными бюджетами. Эту тему поднимут в узком составе межправительственного совета.
В присутствии всех участников делегаций – белорусскую возглавляет премьер-министр Сергей Румас – обсудят концепцию трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития аграрной отрасли и баланс спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельхозпродукции и продовольствию.