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Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят

09 августа 2019 08:30
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Кыргызстан 9 августа принимает глав правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят -1

В повестке дня встречи – десятки вопросов.

Будет обсуждаться опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях.  

Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят -4

В ЕАЭС входит Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. По прежнему страны до конца не могут решить вопрос распределения сумм ввозных таможенных пошлин между национальными бюджетами. Эту тему поднимут в узком составе межправительственного совета.    

Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят -7

В присутствии всех участников делегаций – белорусскую возглавляет премьер-министр Сергей Румас – обсудят концепцию трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития аграрной отрасли и баланс спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельхозпродукции и продовольствию.    

Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят -10

Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят -12

# Беларусь-Кыргызстан # Сергей Румас # Фотофакт

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