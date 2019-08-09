Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят

В повестке дня встречи – десятки вопросов. Будет обсуждаться опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях.

В ЕАЭС входит Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. По прежнему страны до конца не могут решить вопрос распределения сумм ввозных таможенных пошлин между национальными бюджетами. Эту тему поднимут в узком составе межправительственного совета.