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Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском

08 августа 2019 08:52
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Новости России. Страшное ДТП произошло под Новороссийском: погибли три человека – среди них два ребенка, еще 42 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла накануне поздно вечером на трассе Новороссийск – Керчь. Автобус столкнулся с внедорожником, в результате чего оба транспортных средства рухнули с обрыва.  

Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском -1

Все погибшие – пассажиры авто. Пострадавшие, среди которых 12 детей, находятся в больнице. Одного ребенка удалось спасти после клинической смерти. На месте происшествия работали около 150-ти человек. 

Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском -4

По предварительным данным, причиной ДТП стала попытка водителя легковушки обогнать автобус. Возбуждено уголовное дело.

Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском -7

# Авария в России # Фотофакт

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