Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском
Новости России. Страшное ДТП произошло под Новороссийском: погибли три человека – среди них два ребенка, еще 42 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла накануне поздно вечером на трассе Новороссийск – Керчь. Автобус столкнулся с внедорожником, в результате чего оба транспортных средства рухнули с обрыва.
Все погибшие – пассажиры авто. Пострадавшие, среди которых 12 детей, находятся в больнице. Одного ребенка удалось спасти после клинической смерти. На месте происшествия работали около 150-ти человек.
По предварительным данным, причиной ДТП стала попытка водителя легковушки обогнать автобус. Возбуждено уголовное дело.