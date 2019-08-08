Названа вероятная причина страшной аварии под Новороссийском

Новости России. Страшное ДТП произошло под Новороссийском: погибли три человека – среди них два ребенка, еще 42 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла накануне поздно вечером на трассе Новороссийск – Керчь. Автобус столкнулся с внедорожником, в результате чего оба транспортных средства рухнули с обрыва.