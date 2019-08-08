Люксембург полностью узаконит марихуану

Новости Люксембурга. Люксембург станет первой страной Евросоюза, где законно разрешат приобретать и употреблять марихуану. Наркотик планируют полностью легализовать в ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Люксембурга. Люксембург станет первой страной Евросоюза, где законно разрешат приобретать и употреблять марихуану. Наркотик планируют полностью легализовать в ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распространять его будет специальные бюро под контролем властей. А покупать растение смогут только совершеннолетние граждане.
К слову, на туристов нововведение распространяться не будет.
На рассмотрение законопроект представят уже осенью 2019 года.