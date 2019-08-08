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Люксембург полностью узаконит марихуану

08 августа 2019 09:19
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Новости Люксембурга. Люксембург станет первой страной Евросоюза, где законно разрешат приобретать и употреблять марихуану. Наркотик планируют полностью легализовать в ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Люксембург полностью узаконит марихуану-1

Распространять его будет специальные бюро под контролем властей. А покупать растение смогут только совершеннолетние граждане.   

Люксембург полностью узаконит марихуану-4

К слову, на туристов нововведение распространяться не будет.

На рассмотрение законопроект представят уже осенью 2019 года.    

Люксембург полностью узаконит марихуану-7

# Наркотики # Фотофакт

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