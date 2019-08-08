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На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв

08 августа 2019 14:29
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Новости России. В Архангельской области на военном полигоне прогремел взрыв и начался пожар: погибли 2 человека, еще не менее 6 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв -1

ЧП произошло во время испытания жидкостного реактивного двигателя. После взрыва в городе Северодвинск был зафиксирован кратковременный скачок уровня радиации.   

На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв -4

Раненых доставили в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются. На этом полигоне проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.   

На военном полигоне в Архангельской области прогремел взрыв -7

# Взрыв # Фотофакт

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