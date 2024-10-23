К саммиту БРИКС приковано внимание мировой общественности и СМИ. В их публикациях события в Казани – одна из главных тем для обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ утраты престижа США на глобальном Юге. Так мероприятия в столице Татарстана охарактеризовал The Washington Post. Авторы отмечают, что интерес к объединению выражают множество стран. Роль БРИКС высоко оценили и в The New York Times. «Комьюнити представляет собой наиболее мощную структуру для создания нового мирового порядка», – пишет издание.

Давление Запада больше не работает, и, чтобы показать это, Россия собрала союзников в Казани, сообщает ВВС. В целом зарубежные СМИ отмечают утрату влияния США на фоне расширения БРИКС и нежелание ряда государств, даже вопреки давлению Запада, отказываться от дружбы или как минимум деловых отношений с Москвой.