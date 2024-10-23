Генпрокурор Украины Костин подал в отставку из-за «инвалидов»

Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным принято решение об уходе в отставку, пишет ТАСС.

О намерении покинуть пост Костин сообщил посредством публикации в своем Telegram-канале. В сообщении он указывает на недопустимость злоупотребления служебным положением с целью получения личной выгоды, а также о том, что полностью разделяет позицию президента Украины Владимира Зеленского по данному вопросу. «Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины. В данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора», – подчеркнул Костин.

Службой безопасности Украины ранее была проведена проверка, в рамках которой была проанализирована деятельность центров медико-социальной экспертизы. В результате обвинения предъявлены 64 чиновникам, порядка 4 000 случаев признания граждан инвалидами объявлены недействительными.