Отсутствие поддержки экономики Германии со стороны федерального правительства приводит к оттоку финансов из промышленного гиганта Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший немецкий концерн по производству электротехники объявил, что инвестиции в ФРГ не имеют смысла, так как просто не окупят любые вложения в немецкое производство. Но кабмин Шольца пока не прибегает ни к каким экстренным мерам для спасения пресловутой индустрии.

В это время Берлин продолжает в космических масштабах закупать оружие и увеличивать состав бундесвера.