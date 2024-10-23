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Немецкие компании не видят смысла в инвестировании в национальную экономику

23 октября 2024 07:23
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Отсутствие поддержки экономики Германии со стороны федерального правительства приводит к оттоку финансов из промышленного гиганта Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие компании не видят смысла в инвестировании в национальную экономику-2

Крупнейший немецкий концерн по производству электротехники объявил, что инвестиции в ФРГ не имеют смысла, так как просто не окупят любые вложения в немецкое производство. Но кабмин Шольца пока не прибегает ни к каким экстренным мерам для спасения пресловутой индустрии. 

В это время Берлин продолжает в космических масштабах закупать оружие и увеличивать состав бундесвера.

# Кризис в ЕС

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