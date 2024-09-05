Заразительно смеется. Путин заявил, что Россия поддерживает Харрис

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сообщил, что после выхода Джо Байдена из гонки за пост президента США Россия поддерживает Камалу Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – сказал он.

Он заметил, что выбор за американцами, и Россия будет уважать этот выбор. Путин также пошутил, что если Харрис будет довольна, то, может быть, воздержится от введения новых санкций против России.