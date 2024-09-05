Американцы возмущены произошедшим в Джорджии

Очередное ЧП в американской школе. Накануне в Джорджии 14-летний ученик пронес оружие в учреждение образования и устроил стрельбу. Погибли четыре человека: двое детей и двое педагогов. Еще 9 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший задержан. Его допрашивают и выясняют мотивы, но, как оказалось, эту страшную трагедию можно было предотвратить. Еще в мае прошлого года подросток грозился устроить бойню. О своих планах он сообщил в соцсетях. Тогда сотрудники ФБР допросили его, но не арестовали. Эта халатность американской полиции привела к гибели детей.

Не думаю, что наши педагоги, наши студенты или наши дети должны бояться, что им причинят вред в месте, где они могут найти убежище. Школа для образования, а не для стрельбы. Америка подвела наших детей. Америка подвела наших педагогов и наши школьные системы. Насилие с применением огнестрельного оружия – это серьезная проблема.