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Запасы газа в Евросоюзе упали до пятилетнего минимума

02 мая 2026 13:08
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Запасы газа в Евросоюзе упали до пятилетнего минимума -0

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европейском союзе на конец апреля составил 32,73%, став минимальным в течение последних 5 лет, пишет РИА Новости.

Данные GIE указывают, что уровень заполненности ПХГ в ЕС в 2025 году находился на уровне 39,52%. В 2024 году – 62,44%, в 2023 году – 59,73%, в 2022 году – 33,47%.

Представители «Газпрома» ранее информировали об усугублении ситуации с критически низким уровнем заполненности ПХГ ЕС, ввиду чего возникнут сложности заполнения хранилищ к зиме и дополнительные неопределенности на газовом рынке.

В то же время в ряде государств Евросоюза продолжился нетто-отбор газа из хранилищ.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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