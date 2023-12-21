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Западная Австралия уничтожается масштабными лесными пожарами

21 декабря 2023 11:07
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Западная Австралия уничтожается масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западная Австралия уничтожается масштабными лесными пожарами-1

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, как минимум пять очагов возгорания уже вышло из-под контроля. Несмотря на все усилия спасателей, огонь уже вошел в город Перт и уничтожил там два дома. Пламя заставило эвакуироваться и жителей городка Ланселин. Этим пожарам был присвоен высший уровень, поскольку жаркая и ветреная погода увеличила риск новых очагов возгорания и усложнила задачу спасателям, борющимся с огнем.

# Пожар # Новости Австралии

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