Западная Австралия уничтожается масштабными лесными пожарами

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, как минимум пять очагов возгорания уже вышло из-под контроля. Несмотря на все усилия спасателей, огонь уже вошел в город Перт и уничтожил там два дома. Пламя заставило эвакуироваться и жителей городка Ланселин. Этим пожарам был присвоен высший уровень, поскольку жаркая и ветреная погода увеличила риск новых очагов возгорания и усложнила задачу спасателям, борющимся с огнем.