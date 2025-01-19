Прямой эфир

Запад пытается устроить цветную революцию в Сербии – Вучич

19 января 2025 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам президента Сербии Александра Вучича, со стороны иностранной агентуры Запада начались попытки, используя студентов и иных участников протестных акций, устроить в стране цветную революцию, пишет РИА Новости.

Запад пытается устроить цветную революцию в Сербии – Вучич-1

Фото: Pinterest

Как подчеркивает президент Сербии, власти будут сохранять терпение, пока протестующие не начнут «насильственную блокаду автомагистралей и все остальное».

Координация студентов ведется из ряда стран Запада, а также с Востока, где кураторы были задействованы для работы на западную агентурную сеть, сообщил Вучич.

# Международная политика # Александр Вучич

Другие новости рубрики

Все новости
На испанском курорте пострадали десятки людей из-за падения подъёмника
19 января 2025 09:18

На испанском курорте пострадали десятки людей из-за падения подъёмника

Медведев оценил вероятность нормализации отношений РФ и США
19 января 2025 08:59

Медведев оценил вероятность нормализации отношений РФ и США

В Вашингтоне тысячи людей вышли на протесты против Трампа
19 января 2025 08:27

В Вашингтоне тысячи людей вышли на протесты против Трампа