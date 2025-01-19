Запад пытается устроить цветную революцию в Сербии – Вучич

По словам президента Сербии Александра Вучича, со стороны иностранной агентуры Запада начались попытки, используя студентов и иных участников протестных акций, устроить в стране цветную революцию, пишет РИА Новости.

Как подчеркивает президент Сербии, власти будут сохранять терпение, пока протестующие не начнут «насильственную блокаду автомагистралей и все остальное».

Координация студентов ведется из ряда стран Запада, а также с Востока, где кураторы были задействованы для работы на западную агентурную сеть, сообщил Вучич.