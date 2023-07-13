Замглавы НАТО Джоанэ: Альянс направил специалистов в Молдову

Североатлантический альянс направил специалистов в Молдову для повышения устойчивости государства. Об этом сообщил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Молдове и уважает ее суверенитет и территориальную целостность.

На прошедшем вильнюсском саммите министр иностранных дел Республики Нику Попеску заявил, что ему удалось поговорить с коллегами из блока НАТО. Он сказал, что обговорил углубление партнерских отношений и обороноспособности республики.

Ранее президент Молдовы Майя Санду высказала мнение, что стране стоит отказаться от нейтралитета и вступить в военный альянс.

