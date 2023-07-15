Залужный пообещал вернуть Крым и заявил, что никто его не остановит на пути к этому

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что намеревается возвратить Крым, как только будут предоставлены все необходимые ресурсы. Об этом сообщает Washington Post, пишет РИА Новости.

По данным газеты, Залужный не скрывает своих планов и хочет непременно добиться возврата полуострова. Однако в частных беседах официальные лица Запада выражают опасения по поводу вероятной реакции России на попытки Украины захватить Крым. Он подчеркнул, что как только появится подобная возможность, то Залужный начнет действовать. При этом он добавил, что ему все равно, и никто его не остановит.

По его данным, в настоящее время украинские войска используют оружие, произведенное в Украине, для нанесения непрерывных атак по российской территории, но Киев не признает ответственности за эти атаки, отмечает Washington Post.