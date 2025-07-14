Залужный оценил шансы Киева продержаться в «войне на истощение»

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украина не сможет долго удерживать фронт в условиях затянувшегося конфликта и отсутствия современных технологий. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что недорогие вооружения могут противопоставить более дорогим, но недостаток полного спектра оборонных возможностей ставит под сомнение долгосрочную устойчивость.

«Из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», – сказал он.

Украина, по его мнению, стала крупным заказчиком как устаревшего, так и нового оружия.

Ранее Залужный предлагал применять списанные американские ракеты. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной для украинской стороны, особенно на четырех направлениях: покровском, лиманском, новопавловском и северослобожанском.