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Янник Синнер впервые выиграл Уимблдон, обыграв Карлоса Алькараса

14 июля 2025 08:15
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Янник Синнер впервые выиграл Уимблдон, обыграв Карлоса Алькараса-0

Янник Синнер стал победителем Уимблдона, обыграв Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, 6:4. Об  этом пишет ТАСС.

Итальянец прервал 24-матчевую победную серию испанского теннисиста и впервые выиграл титул на этом турнире, став первым итальянцем, которому удалось добиться такого успеха в мужском одиночном разряде.

Для Алькараса это было первое поражение на Уимблдоне с 2022 года – до этого он дважды побеждал в финале, обыгрывая Новака Джоковича. Синнер ранее выиграл US Open и Australian Open, а также проиграл Алькарасу на «Ролан Гаррос». Финал в Лондоне стал для него четвертым подряд на турнирах Большого шлема.

Он стал самым молодым теннисистом в истории Открытой эры, игравшим в финалах всех мэйджоров.

Фото: pixabay

# Теннис

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