Бесплатный Wi-Fi в каждой точке мира: Facebook успешно испытал «солнечные» беспилотники

Новости США. Марк Цукерберг объявил, что его корпорация успешно испытала беспилотники на солнечных батареях, которым предстоит в скором будущем накрыть планету беспроводной интернет-сетью.

Предполагается, что подобные дроны будут парить на высоте в 18 километров. Каждая машина сможет нести дежурство на протяжении 3 месяцев, а затем будет возвращаться для техобслуживания на базу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотники эти должны сделать Интернет доступным всюду, в любой точке планеты, причем даже самым бедным из представителей человечества, поскольку соединение будет бесплатным.

Правда, решены еще не все технические проблемы: сейчас рекорд длительности полета для дронов – 2 недели. Для успеха затеи Цукербергу следует превзойти вшестеро это достижение.