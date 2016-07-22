Прямой эфир

Бесплатный Wi-Fi в каждой точке мира: Facebook успешно испытал «солнечные» беспилотники

22 июля 2016 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Марк Цукерберг объявил, что его корпорация успешно испытала беспилотники на солнечных батареях, которым предстоит в скором будущем накрыть планету беспроводной интернет-сетью.

Предполагается, что подобные дроны будут парить на высоте в 18 километров. Каждая машина сможет нести дежурство на протяжении 3 месяцев, а затем будет возвращаться для техобслуживания на базу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотники эти должны сделать Интернет доступным всюду, в любой точке планеты, причем даже самым бедным из представителей человечества, поскольку соединение будет бесплатным.

Правда, решены еще не все технические проблемы: сейчас рекорд длительности полета для дронов – 2 недели. Для успеха затеи Цукербергу следует превзойти вшестеро это достижение.

# Интернет

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Китае: небывалые дожди смыли дороги и дома, погибли более 100 человек
22 июля 2016 08:58

Наводнение в Китае: небывалые дожди смыли дороги и дома, погибли более 100 человек

Дональд Трамп будет баллотироваться в Президенты США от Республиканской партии
22 июля 2016 08:44

Дональд Трамп будет баллотироваться в Президенты США от Республиканской партии

Четверо мужчин и женщина: сообщникам террориста из Ниццы предъявили обвинения
22 июля 2016 08:34

Четверо мужчин и женщина: сообщникам террориста из Ниццы предъявили обвинения