Наводнение в Китае: небывалые дожди смыли дороги и дома, погибли более 100 человек

Новости Китая. Небывалые дожди в Китае стали причиной сильных наводнений в центральных и восточных регионах страны. Следствием буйства стихии стала гибель не менее, чем сотни человек, а также колоссальный материальный ущерб: вода размывает дороги, разрушает жилые дома, сметает легковые и грузовые автомобили.

Вопреки опасениям, правда, с этим серьезным испытанием справилась дренажная система Запретного города в Пекине. Туристы даже получили возможность наблюдать небывалое зрелище: драконы императорской резиденции фонтанировали потоками дождевой воды.

Подобное доводится видеть не каждому поколению пекинских жителей, поскольку обычно с сезонными дождями справляется скрытая ливневая канализация Запретного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.