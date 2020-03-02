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На Кубани более 20 детей отравились на Масленицу. Возможно, блинами

02 марта 2020 13:41
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Новости России. Более 20 человек госпитализировали после празднования Масленицы на Кубани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубани более 20 детей отравились на Масленицу. Возможно, блинами-1

В больнице находятся 21 ребенок и один взрослый. Пациентов доставили в медучреждение с подозрением на острую кишечную инфекцию. По предварительной информации – они отравились блинами.

На Кубани более 20 детей отравились на Масленицу. Возможно, блинами-4

Специалисты отобрали пробы воды и пищи, а также обследуют сотрудников предприятий общественного питания, которые участвовали в приготовлении блюд для мероприятия. 

# Массовое отравление # Фотофакт

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