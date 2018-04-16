На 89 году жизни скончался итальянский кинорежиссёр Витторио Тавиани

Новости Италии. 15 апреля в Риме на 89 году жизни скончался итальянский кинорежиссёр и сценарист Витторио Тавиани. Об этом местным СМИ сообщили родственники кинорежиссёра.

Витторио Тавиани родился 20 сентября 1929 года в Сан-Миниато. Все свои фильмы Витторио снимал вместе с младшим братом Паоло. Братья начинали как организаторы киноклубов в Пизе и Риме. В кинематограф итальянцы пришли в 1952 году, участвуя в работе над фильмом «Соперничество».

Их первый художественный фильм вышел в 1962 году. Кинофильм назвался «Человек, которого нужно сжечь», в нём рассматривалась проблема сицилийской мафии.

Следующей знаковой работой стал «Отец-хозяин». Фильм вышел на экраны в 1977 году и был удостоен нескольких наград, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

В 1982 году Витторио и Паоло сняли фильм «Ночь святого Лоренцо», который был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля и номинирован на премию «Оскар».

Ещё одной заметной кинокартиной стал «Цезарь должен умереть», выпущенный в 2012 году. Фильм стал обладателем «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Среди прочего стоит отметить, что братья сняли несколько фильмов по мотивам произведений Л. Н. Толстого.

Как сообщает ANSA со ссылкой на дочь Тавиани Джованну, тело скончавшегося кремируют. Похороны пройдут в узком кругу родственников и друзей.